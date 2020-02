Duivelskoppel geland op Zaventem: Hilde Van Acker blij om te worden uitgeleverd en wil behandeling voor borstkanker

Gedurende 23 jaar wisten ze uit de greep van het gerecht te blijven, maar sinds vanochtend om 7 uur is het ‘duivelskoppel’, Hilde Van Acker () en Jean-Claude Lacote (), opnieuw in ons land. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

“Van Acker, die borstkanker heeft, is blij dat ze kan terugkeren naar ons land en dat de jaren op de vlucht voorbij zijn”, vertelt VTM-journalist Faroek Özgünes aan Het Laatste Nieuws. Lacote, intussen haar ex, had minder zin in zijn uitlevering aan ons land. “Hij zag er heel slecht uit en kon het ook niet helemaal vatten”, zegt Özgünes. “Hij achtte zichzelf niet in staat de reis te maken vanwege zijn gezondheid.”

Meest gezochte criminelen

Lacote lichte in de jaren 80 en 90 overal ter wereld zakenlui op met behulp van Van Acker. Ze kregen de bijnaam ‘duivelskoppel’ en werden in 2011 door het Brugse hof van assisen tot levenslang veroordeeld voor moord. Er waren toen geen beschuldigden, geen burgerlijke partij en enkel rechtes en de jury woonden het proces bij. Op 18 oktober belandde Van Acker als eerste vrouw ooit op de Belgische lijst van meest gezochte criminelen en werd het koppel internationaal geseind.

Ne de landing vanochtend wordt Van Acker naar de vrouwengevangenis van Berkendael in Vorst gebracht, Lacote gaat naar die van Sint-Gillis. Ze zullen allebei overgeplaatst worden naar de gevangenis van Brugge, waar Van Acker in de medische vleugel kan worden opgevolgd voor haar borstkanker. “Hopelijk kan dat snel gebeuren”, zegt haar advocaat Kris Vincke. “Hilde is stilaan aan het einde van haar krachten.”