Woensdagochtend verlaat een storing met regen of buien ons land in het zuidoosten. In de Ardennen kan er nog tijdelijk wat winterse neerslag vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog met brede opklaringen. Later op de dag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden bij een matige westzuidwestenwind. Dat voorspelt het KMI.

Woensdagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met tijdelijk wat lichte regen. De minima schommelen tussen 1 en 7 graden en worden in het begin van de nacht bereikt.

Donderdag verwacht het KMI vaak veel wolken. Hier en daar, en hoofdzakelijk dan in de Ardennen, kan er wat motregen vallen, maar het blijft een groot deel van de dag droog. Op het einde van de namiddag bereikt een regenzone het westen. Deze storing breidt zich donderdagavond uit naar de rest van het land. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. De meestal vrij krachtige zuidwestenwind wordt op het einde van de dag soms krachtig. De rukwinden nemen in de loop van de dag toe van 50 à 60 kilometer per uur tot 60 à 70 km/u. ‘s Avonds kunnen dat lokale pieken tot 80 km/u of wat meer zijn.

Vrijdag wordt het overdag opnieuw droog met opklaringen, met maxima tussen 5 en 10 graden.