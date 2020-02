Kirsten Janssens laat zichzelf opnemen in psychiatrie

De voormalige ‘The Sky is the Limit’-ster, Kirsten Janssens (37) heeft zichzelf laten opnemen in de psychiatrie. Dat liet ze zelf weten via een bericht op Facebook.

“Hier zitten we dan in psychiatrie”, schrijft ze gisterenavond op Facebook. “Jezelf laten helpen na een klote relatie van 14 jaar. Maar we gaan ervoor. Wish me luck.” Met dit bericht lijkt ze te verwijzen naar haar knipperlichtrelatie met Jan Kriekels. Zo'n twee jaar geleden liep haar relatie met Kriekels definitief op de klippen. Sinsdien stapte Janssens opnieuw in het huwelijksbootje, maar intussen is dat huwelijk al opnieuw voorbij. Vorige week kondigde Jan zijn verloving aan met Barbara Monika Rodriguez.

Janssens krijgt op sociale media heel wat steun van haar fans die haar alvast een spoedig herstel wensen. “Ik kan jou alleen maar proficiat wensen voor deze moedige stap. Dit is al 50% van de genezing”, schrijft iemand. “Veel sterkte en je gaat er sterker komen geloof me maar”, laat iemand anders weten.