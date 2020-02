Jambon naar Londen voor opening tentoonstelling Léon Spilliaert in Royal Academy

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) trekt woensdagnaar Londen om er de opening van de tentoonstelling met werken van de Oostendse kunstenaar Léon Spilliaert in de Royal Academy bij te wonen. “Met de expo toont Vlaanderen zich als innovatieve regio op cultureel vlak”, klinkt het bij de Vlaamse vertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk.

De Royal Academy organiseerde in 2017 een Ensor-tentoonstelling, die mede gecurateerd werd door Luc Tuymans. “De samenwerking met de Vlaamse musea, met voorop het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) Antwerpen en Mu.Zee Oostende, was zo goed dat besloten werd onmiddellijk in die lijn voort te gaan”, legt vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in het VK André Hebbelinck uit.

“Met Spilliaert (1881-1946) heeft Vlaanderen opnieuw de kans om haar reputatie als innovatieve regio waar te maken”, zegt Hebbelinck. Spilliaert was onder meer vernieuwend omdat hij in het begin van de 20ste eeuw stadsgezichten afbeeldde in plaats van het platteland.

Financiële steun van de Vlaamse regering

De expo, die door de Vlaamse regering financieel wordt ondersteund, brengt een tachtigtal werken samen. Het gaat om bruiklenen van de KMSK Antwerpen, KMSK Gent, Museum Dhont Dhaenens, Mu.Zee Oostende en twee grote Vlaamse privéverzamelingen, net als topstukken uit de collectie van erfgenamen van Spilliaert zelf. Mede-curator is Anne Adriaens Pannier, de maakster van de Spilliaert-retrospectieve in Brussel van 2006.

Minister-president Jambon houdt woensdag bij de opening van de tentoonstelling een toespraak. De expo zelf loopt van 23 februari tot 25 mei in Londen, en ze trekt later dit jaar ook naar Musée d’Orsay in Parijs.