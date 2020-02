Recordjaar voor verzekeraar Ageas

Verzekeraar Ageas, in België actief als AG Insurance, heeft een recordjaar achter de rug. De nettowinst strandde net onder het miljard euro, op 979 miljoen euro. Dat was een vijfde meer dan in 2018. CEO Bart De Smet waarschuwt dat het coronavirus dit jaar een indirecte impact kan hebben op de Aziatische activiteiten.

De recordwinst is volgens Ageas te danken aan goede prestaties van de niet-levensverzekeringen in België en continentaal Europa en van de levensverzekeringen in Azië. Ook het premie-inkomen bereikte een recordhoogte: 35,9 miljard euro (+11 procent op vergelijkbare basis). De verzekeraar stelt een brutodividend voor van 2,65 euro per aandeel, een vijfde meer dan het vorige dividend.

De Aziatische activiteiten waren in 2019 goed voor een nettowinst van 514,9 miljoen euro, of meer dan de helft van de totale nettowinst van Ageas. De verzekeraar verwacht dat het coronavirus dat in China uitbrak, maar een beperkte rechtstreekse impact zal hebben dit jaar. Maar “de indirecte impact van de economische vertraging en de volatiliteit op de financiële markten en rentetarieven zou onze Aziatische commerciële activiteiten en resultaten kunnen beïnvloeden”, klinkt het wel.

De Belgische activiteiten leverden een nettowinst op van 426,4 miljoen euro, 3 procent meer dan in 2018.