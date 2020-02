“Franse voetballer vijf jaar geschorst na bijten in geslachtsdeel tegenstander” (maar ook zijn slachtoffer mag tijd niet spelen)

Een Franse amateurvoetballer is voor vijf jaar geschorst. Niet voor doping of iets dergelijks, maar nadat hij na een wedstrijd in het geslachtsdeel van zijn tegenstander beet.

Het pijnlijke voorval vond plaats na een wedstrijd tussen Terville en Soetrich. Volgens een lokale krant in Lorraine begonnen twee spelers met elkaar te vechten, toen een speler van Terville tussenbeide wilde komen. Dit leverde hem een beet in zijn geslachtsdeel op van de vechtende Soetrich-speler. Het slachtoffer had na afloop tien hechtingen nodig en moest vier dagen vrij nemen van werk.

“Het gebeurde na afloop van het duel in de parkeergarage van het stadion. Er was een woordenwisseling, daarna een vechtpartij en toen ging het van kwaad tot erger”, laat Emmanuel Saling van het voetbaldistrict Mosellan weten tegenover Daily Mail. “Beide partijen hadden schuld.”

Expert

Omdat het geval zo uniek was, moest de tuchtcommissie een ‘expert’ erbij halen om de straf te bepalen. Uiteindelijk leverde het onderzoek de bijtgrage speler dus een schorsing van vijf jaar op. De geblesseerde Terville-speler ontsnapte echter niet aan een eigen straf. Vanwege zijn aandeel in de vechtpartij moet hij zes maanden brommen.

De wedstrijd eindigde overigens in 1-1. Dat had voor Terville het eerste punt van het seizoen opgeleverd, ware het niet dat de club twee punten in mindering kreeg door het incident. De club kreeg ook een boete van 200 euro omdat het de veiligheid niet had kunnen garanderen als thuisploeg.