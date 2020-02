Met Buffalo-pluimen bij de Paus

Gent - Hij ging in gewone kleren gaan. Maar Benjamin Bundervoet trok deze ochtend toch zijn Buffalo-tooi aan om op audiëntie te gaan bij de paus. “En ze lieten me gewoon binnen”, zegt de mascotte van KAA Gent. De delegatie uit Gent en Lochristi deed een aanvraag om op bezoek te gaan bij Franciscus. Twee weken geleden rolde er een fax binnen met 15 tickets. “We zitten hier al van zes uur deze morgen, dus zitten we op de eerste rij.” AA Gent neemt het morgen op tegen AS Roma. “We gaan de paus de zegen én een zege vragen. Een handdruk van paus Franciscus bij de blijde intrede in de Aula Paolo VI lukte probleemloos. “Vree wijs”, dus. Alweer een heuse stunt van de Gentse mascotte.

Benjamin Bundervoet en Ben De Bruyne hadden samen met dertien andere Picasso Indians plek op de eerste rij. “Na een nachtje van drie uur slapen, zijn we met drie taxi’s naar hier gekomen”, vertelt Ben De Bruyne. “Grappig, we betaalden een keer 10 euro, een keer 13 euro en een keer 18 euro voor hetzelfde traject. Wanneer de deuren hier opengingen, om zes uur stipt, was het een beetje zoals in een pretpark: hollen naar de eerste rijen voor de beste plekjes. Er was een heel strenge security aan de ingang, maar de Buffaloveren van Ben leverden geen problemen op. Er passeren hier wellicht wel meer vreemde vogels vanover de hele wereld.”

Het wachten op de intrede van”een ster” verliep geanimeerd. Buffalo Ben mocht net als in Lochristi en Gent regelmatig poseren, onder meer met Libanezen. De namen van de gasten en de delegaties werden afgeroepen, waarna er telkens gejuich en geroep klonk. De mannen van de Picasso hadden ook de vlag van de bekerfinale mee, ook al een garantie op wat sfeer in de aula. Klokslag negen uur was het grote moment aangebroken: de plechtige intrede van paus Franciscus, met een stevige handdruk aan de Buffalomascotte als hoogtepunt. Na de gebeden was er de zegen... voor de zege tegen AS Roma.

Opvallend: de blauw-witte kleuren - deze ochtend fietsten de Buffalo’s al door het stadscentrum - lokte nog geen reacties uit, behalve bij aanhangers van de concurrentie, Lazio Roma. Die hadden het niet zo begrepen op de Romeinse helft van de tweekleurige sjaals voor de Europa League-clash.