Brusselse brandweer meer dan veertien uur actief na dakbrand van nachtclub Mirano

Brussel -

De Brusselse brandweer heeft woensdagochtend om 4.50 uur zijn werkzaamheden afgerond na de dakbrand van discotheek Mirano. De brand aan de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node ontstond dinsdag omstreeks 14.20 uur en dus was de brandweer uiteindelijk meer dan veertien uur in de weer met blussingswerken, het verwijderen van brandbaar materiaal om heropflakkering te voorkomen en de opruimingswerken.