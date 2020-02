Mysterieuze verdwijning van ‘onderwereldfiguur’ uit Brasschaat: mogelijk link met misdaadmilieu

Brasschaat -

De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar de mysterieuze verdwijning van de 64-jarige Barrie Wright, een dubieuze 'zakenman' van Britse origine. Wright werd op 7 februari voor het laatst gezien in zijn woonplaats Brasschaat. Mogelijk houdt zijn verdwijning verband met een conflict in het misdaadwereldje.