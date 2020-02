In Antwerpen is woensdagochtend een brief met een verdacht poeder erin aangetroffen bij het hof van beroep. Dat zegt de lokale politie. De kamers waar de brief is geweest, zijn preventief ontruimd, maar niet het hele gebouw. De brandweer is ter plaatse om metingen uit te voeren en de civiele bescherming komt de brief ophalen voor verdere analyse.