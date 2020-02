Paul Magnette (PS) pleit voor “serene gesprekken over de inhoud”

Koning Filip consulteert voor de derde dag op rij partijvoorzitters om een uitweg te vinden uit de politieke impasse. PS-voorzitter Paul Magnette kwam woensdagmorgen als eerste aan de beurt. Hij roept op tot “serene onderhandelingen” op basis van de inhoud.

Magnette haalde zich de voorbije dagen de woede op de hals van CD&V en N-VA. De PS-voorzitter had gezegd dat een coalitie met PS en N-VA niet mogelijk is, waarop Koen Geens (CD&V) er de brui aan gaf als koninklijk opdrachthouder. Geens sprak van een “ezelsstamp” en ook andere CD&V’ers verweten Magnette sabotage.

De PS-voorzitter riep dinsdag al op tot kalmte via een filmpje op sociale media en herhaalde die boodschap voor ee paleispoort. “Ik denk dat we de discussies op een serene manier moeten hernemen.

“De vorige missies hebben veel elementen bijgebracht, maar we moeten ons nu concentreren op de inhoud. We zijn veel te lang bezig met te praten over verschillende soorten coalities, over partijen die samen moeten gaan, over institutionele hervormingen. Zo gaan we geen oplossing vinden. Door over de inhoud te praten, kunnen we vooruitgaan”.

Geen nieuwe verkiezingen

Magnette zei dat verkiezingen niets zouden uithalen. Over de volgende stap die de koning moet nemen sluit hij niet uit dat er een Open Vld’er het veld in wordt gestuurd.

De koning ziet woensdag nog DéFI-voorzitter François De Smet, CD&V-voorzitter Joachim Coens en als laatste in de rij Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Daarna zal de koning normaal gezien iemand een nieuwe opdracht geven.

