Harry Styles overvallen en bedreigd met mes op Valentijn

Harry Styles, voormalig lid van de Britse band One Direction, werd afgelopen vrijdag op Valentijnsdag bedreigd door een man in Hampstead in Noord-Londen. De overvaller, die een mes bij had, vroeg de 26-jarige zanger om cash geld.

“Harry bewaarde zijn kalmte”, vertelt een bron aan Mirror Online. “Hij gaf zijn aanvaller wat cash geld en zorgde ervoor dat zowel hijzelf als de man kalm bleven. Hij was wel erg geschrokken, wat uiteraard te begrijpen is.”

“De politie werd op zaterdag 15 februari gecontacteerd, waarbij een melding gedaan werd over een man van in de twintig die door een andere man bedreigd werd met een mes”, vertelt de bron verder. De politie heeft nog niemand gearresteerd en er is voorlopig nog geen spoor van de dader.

Caroline Flack

Datzelfde weekend werd ook de ex-vriendin van de zanger en presentatrice van Love Island, Caroline Flack, dood teruggevonden in haar woning. Maar ondanks alles trad Styles dinsdag toch op tijdens de Brit Awards. “Aangezien Caroline de volgende dag zelfmoord pleegde, en er veel druk is vanwege het nieuwe album en zijn optreden op de Brit Awards vanavond, is het wel fair om te zeggen dat deze overval het laatste is dat die arme Harry nodig had”, zei een bron dinsdag.

Harry Styles droeg op de rode loper van de Brit Awards een rouwband om zijn arm, ter nagedachtenis van Caroline Flack.