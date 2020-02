Ook Adidas en Puma voelen gevolgen van coronavirus

De Duitse producenten van sportartikelen Adidas en Puma ondervinden hinder van de uitbraak van het coronavirus in China. Veel van hun winkels zijn er gesloten, de verkoop stuikt ineen.

Adidas liet woensdag weten dat een heel aantal eigen winkels en shops van partners gesloten zijn wegens het coronavirus. En in winkels die wel nog open zijn, komt er beduidend minder volk over de vloer. Daardoor is de verkoop in China sinds het Chinese Nieuwjaar op 25 januari met 85 procent gedaald. Ook in Japan en Zuid-Korea loopt het aantal klanten licht terug.

Meer details over de impact van het coronavirus op zijn activiteiten zal Adidas bekendmaken bij de publicatie van zijn jaarresultaten op 11 maart.

Ook buiten China gevolgen

Bij concurrent Puma is meer dan de helft van de winkels in China gesloten. Dat heeft gevolgen voor de omzet en inkomsten in het eerste kwartaal, zegt het bedrijf. Puma ondervindt ook gevolgen elders in Azië, doordat er daar minder Chinese toeristen zijn dan normaal.

De meldingen van Adidas en Puma vormen een nieuw signaal dat de uitbraak van het coronavirus wereldwijd economische gevolgen kan hebben.