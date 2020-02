De burgemeester wou “verbinden”, maar nu rollen ze vechtend over de straat: wat is er aan de hand in Gent?

Gent -

Hij wou “verbinden” als burgemeester van Gent, maar het stadsbestuur van Mathias De Clercq (Open VLD) valt de laatste tijd vooral op door geruzie. Deze week rollen Groen en SP.A alweer vechtend over de straatstenen over de lage-emissiezone. Het ging nochtans anders worden in de Arteveldestad, beloofde De Clercq na de woelige laatste jaren van Daniël Termont (SP.A). Maar vier partijen laten samenwerken in een ‘Vivaldicoalitie’ zonder een echte leider blijkt een taaiere klus dan gedacht.