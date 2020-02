Man die zijn ex neerstak op de trein in Linkebeek gearresteerd

Xavier B (41), de man die Fanny Appes neerstak in een trein ter hoogte van Linkebeek, is opgepakt in Frankrijk. De jonge vrouw zegt opgelucht te zijn. De man, haar ex, achtervolgde haar al weken.

Donderdagochtend stak de 41-jarige man letterlijk een mes in de rug van zijn 30-jarige ex vriendin, de athlete Fanny Appes. Dat gebeurde op de trein van Nijvel richting Antwerpen ter hoogte van het station Holleken in Linkebeek. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, ze raakte niet levensgevaarlijk gewond.

De verdachte nam de vlucht maar werd intussen gevonden. Fanny Appes hoopt nu dat de man een verklaring zal geven voor zijn daden.