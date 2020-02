Aderlating voor Club Brugge: Krépin Diatta haakt geblesseerd af tegen Manchester United

Met een tiental minuten vertraging kwamen Clement en zijn ploeg op het oefenveld van het Belfius Basecamp. Daarbij één grote afwezige: Krépin Diatta. De Senegalees sukkelt met een blessure en is er behoudens een mirakel morgen niet bij tegen Manchester United in de 1/16de finale van de Europa League. Zijn afwezigheid betekent toch een ferme aderlating voor Club Brugge.

Straks om 14.00 geeft Clement tekst en uitleg tijdens een persconferentie. Hij wordt geflankeerd door Simon Mignolet. De delegatie uit Manchester landt om 17.00 uur in Oostende en traint niet meer In Brugge. Zij houden woensdagochtend nog een oefensessie in het eigen oefencentrum. Solksjaer en een speler spreken in de vooravond wel nog de pers toe. De match wordt morgen voor een vol Jan Breydel afgetrapt om 18.55 uur.