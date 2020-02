Niet langer een teen buitenspel? Arsène Wenger pleit voor simpelere regel “om verhitte discussies te vermijden”

Om verdere frustratie over de videoscheidsrechter en miniem buitenspel te vermijden, heeft ex-Arsenal-coach Arsène Wenger een voorstel klaar voor een (naar eigen zeggen) simpeler buitenspelregel. De Fransman doet dat in zijn rol als hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA. Zijn voorstel zou nog voor het EK goedgekeurd kunnen worden.

Wat het voorstel van Wenger precies inhoudt? Dat een speler pas buitenspel staat wanneer een lichaamsdeel waarmee hij kan scoren helemaal voorbij de laatste verdediger en dus de buitenspellijn staat. Concreet zou je dan geen teen buitenspel meer kunnen staan; het zou een hele voet moeten zijn.

“Daarmee vermijd je de verhitte discussies over gevallen die met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn en waarbij de VAR toch een beslissing moet nemen”, zei Wenger bij de uitreiking van de Laureus sportawards in Berlijn. “De huidige buitenspelregel remt de VAR af. Hij moet sneller kunnen beslissen, en daar kan dit voorstel bij helpen.”

Van de teen naar de hiel?

Het voorstel lijkt in het voordeel van de aanvallers maar of het de verhitte discussies effectief gaat vermijden, is nog maar de vraag. Want verhuist de discussie over al dan niet buitenspel dan gewoon niet van de teen naar de hiel...? En wat met andere lichaamsdelen?

Het plan van Wenger zal op 29 februari worden voorgelegd aan de International Football Associaton Board, het orgaan van de FIFA dat de spelregels opstelt. Als binnen die IFAB een drievierdemeerderheid wordt gevonden, dan kan het snel gaan. Op 1 juni zou de nieuwe regel al van kracht kunnen worden, net op tijd voor het Europees kampioenschap.