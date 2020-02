François De Smet (DéFI): “Tijd om te kijken welke coalities er wel kunnen werken”

“We weten nu welke coalities niet werken, nu is het tijd om te kijken welke coalities wel kunnen werken”. Dat zei François De Smet, voorzitter van de Franstalige partij DéFI, voor aanvang van zijn audiëntie bij koning Filip. De Smet vindt niet dat er in elke taalgroep een meerderheid moet zijn. “Kamerleden moeten de hele natie vertegenwoordigen, niet enkel hun gemeenschap en hun kiezers”.

DéFI, het vroegere FDF, heeft slechts twee zetels in de Kamer en speelt daarom slechts een heel bescheiden rol in de formatiesaga. De partij heeft zich wel steeds bereid verklaard om mee te werken aan oplossingen, eventueel van buiten de regering.

“Spreken over staatshervorming heeft geen zin”

Nu PS de deur heeft dichtgegooid voor een coalitie met N-VA, is het voor De Smet tijd om andere pistes te verkennen. Spreken over een staatshervorming heeft volgens De Smet nu niet veel zin. Enkel de N-VA vraagt dat debat nu, de andere partijen zijn het eens om in 2024 een hervorming door te voeren om de werking van de staat te verbeteren.

Als laatste partijvoorzitters ontvangt de koning woensdagnamiddag Joachim Coens (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld). Daarna stuurt hij normaal gezien iemand nieuw het veld in.