Amsterdam wil af van iconische Wallen en hordes respectloze ‘kijktoeristen’: plannen voor nieuw groot ‘erotisch centrum’ of prostitutiehotel

Amsterdam heeft het gehad met de overlast op de Wallen. De wirwar van straatjes waar schaarsgeklede dames hun diensten aanbieden, kreunt onder de hordes (veelal dronken) ‘kijktoeristen’. Ze vallen de sekswerkers lastig, fotograferen hen tegen hun zin en erger nog: ze geven er geen geld uit. Burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) zegt dat het oudste beroep op aarde een plaats heeft in haar stad, maar pleit nu voor een ‘erotisch centrum’ of ‘prostitutiehotel’ als alternatief voor de klassieke raamprostitutie.

De burgemeester is duidelijk. “Sekswerk is een normaal beroep, het is niet de bedoeling om sekswerk uit de stad te verdrijven”, klinkt het in een mededeling. Wat wel vaststaat: de Wallen kunnen de drukte ...