Start van proces in beroep tegen Olivier De Bock wegens doden broer

Het proces van Olivier De Bock begint donderdagochtend voor het hof van beroep van Brussel. In april werd hij door de correctionele rechtbank tot een gevangenisstraf van zeventien jaar veroordeeld voor doodslag op zijn oudere broer Yves De Bock in 2014 in Ukkel. Olivier De Bock, die altijd ontkend heeft, tekende beroep aan tegen het vonnis.

De correctionele rechtbank van Brussel had geoordeeld dat er “een brede waaier aan precieze en eensluidende bewijzen” was die naar Olivier De Bock wees. De rechters zagen geen verzachtende omstandigheden en gaven de beklaagde uit Ukkel zeven jaar cel voor een misdaad met een “laaghartig financieel” motief.

Op 25 maart 2014 verliet Yves De Bock, een 54-jarige ingenieur, de woning van zijn jongere broer Olivier in de Victor Gambierstraat in Ukkel om naar een afspraak in Schaarbeek te gaan. Daar kwam hij nooit aan. Een tweetal weken later, op 8 april 2014, vond de politie van de zone Beersel zijn lichaam in een park langs de autoweg E19, ter hoogte van Lot (in Vlaams-Brabant).

DNA-sporen

Olivier De Bock werd op 18 juli 2014 opgepakt en in verdenking gesteld van doodslag op zijn broer. Volgens het onderzoek had zijn gsm de dag van de verdwijning van Yves een gsm-mast geactiveerd in de zone waar het lichaam werd gevonden. Voorts werden in het voertuig van het slachtoffer uitgedroogde bloeddeeltjes van hem gevonden en werden DNA-sporen van Olivier op de veiligheidsgordel van de bestuurder ontdekt.

Yves De Bock had aan zijn moeder gezegd dat hij zijn jongere broer op het matje zou roepen omdat die in zijn ogen de erfenis van hun vader verkwanselde. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat de vennootschappen van Olivier in slechte papieren zaten en dat één ervan net failliet verklaard was. Yves ontdekte dat hun moeder, die het fortuin van hun vader had geërfd, verscheidene honderdduizenden euro’s aan haar zoon Olivier had gegeven.

Yves De Bock had zich als aandeelhouder teruggetrokken uit de vennootschappen van Olivier omdat die volgens hem slecht beheerd werden. Volgens zijn entourage was hij echter niet van plan zijn broer aan zijn lot over te laten.