Vlaanderen krijgt er vier “Fabrieken van de Toekomst” bij

Audi Brussels (Vorst), Kautex Textron Benelux (Tessenderlo), Total (Evergem) en Vandemoortele (Izegem) zijn de nieuwe “Fabrieken van de Toekomst”, zo werd woensdag aangekondigd in Zaventem. Op zes jaar tijd is de kopgroep van toekomstgerichte productiebedrijven in Vlaanderen uitgegroeid tot een club van 38 maakbedrijven.

“Deze ondernemingen hebben stuk voor stuk bewezen dat ze tot de internationale top behoren”, aldus Peter Demuynck, algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen. Agoria en onderzoekscentrum Sirris reiken al zes jaar de awards uit, in samenwerking met Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Centexbel, Catalisti, Wood.be en Flanders’ FOOD. Vlaams minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) was woensdag bij de uitreiking aanwezig.

1,7 miljon euro

“Fabrieken van de Toekomst” moeten investeren in digitalisering, in slimme processen en producten, en in een productie van wereldniveau. Ze moeten ook doordacht omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers. Meer dan 600 Vlaamse maakbedrijven volgen begeleiding om deze transformatie te ondergaan.

De 38 “Fabrieken van de Toekomst” investeerden de voorbije vijf jaar meer dan 1,7 miljard euro in infrastructuurvernieuwing, digitalisering en automatisering. Hun tewerkstelling steeg in diezelfde periode met 17 procent. “Dat is het bewijs dat digitalisering, robotisering en automatisering niet ten koste van de werkgelegenheid gaan, wel integendeel, en dit dankzij de groei in productiviteit en omzet”, zegt Geert Jacobs, expert innovatie bij Agoria.

De technologiefederatie zal binnenkort ook een roadshow organiseren waar ondernemers kunnen leren van de aanpak van de winnaars en met hen in dialoog kunnen gaan.