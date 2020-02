Donderdag (om18u55) ontvangt Club Brugge het grote Manchester United in de 1/16de finale van de Europa League. Maar hoe iconisch die Engelse topclub ook is, sportief lijkt blauw-zwart niet kansloos. Voor Man United is dit dan weer de kans om het seizoen toch wat meer glans te geven. Gaat Solskjaer roteren, of stuurt hij zijn sterkste elf de wei in? Volg zijn persconferentie hier live.