CO2-uitstoot China met kwart gedaald door coronavirus

De epidemie van het coronavirus, waardoor de economische activiteit in China op een lager pitje staat, heeft de CO2-uitstoot van het land met een kwart doen dalen. Dat staat in een studie van de klimaatorganisatie Carbon Brief. Het effect zou wel maar tijdelijk kunnen zijn.

Na de uitbraak van het coronavirus werd de vakantieperiode van het Chinese Nieuwjaar, op 25 januari, verlengd tot 10 februari. Maar door de drastische maatregelen om het virus in te dijken liggen sindsdien veel fabrieken nog altijd stil, of ze draaien aan een lager tempo.

Daardoor zijn het energieverbuik en de uitstoot van broeikasgassen fors gedaald, zo berekende Carbon Brief. Van 3 tot 16 februari werd er zowat 300 miljoen ton CO2 uitgestoten, tegen 400 miljoen ton in dezelfde periode vorig jaar. Op wereldwijd niveau komt dit overeen met een daling met 6 procent.

Zo’n daling gedurende twee weken vertegenwoordigt een daling met ongeveer 1 procent van de Chinese CO2-uitstoot over een volledig jaar. Maar “de echte vraag is of deze daling duurzaam zal zijn, of dat ze geannuleerd of zelfs omgedraaid zal worden” nadien, zo staat in de studie. Zo is het mogelijk dat fabrieken hun productie opdrijven om de verliezen door de verlengde stilstand te compenseren. En er wordt ook een herstelplan verwacht, dat onder meer grote infrastructuurwerken zou inhouden. Die zijn traditioneel erg energieverslindend.