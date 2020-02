Gefrustreerde Neymar deelt sneer uit naar eigen ploeg: “PSG was bang en ik was diegene die leed”

Neymar heeft dinsdagavond na de nederlaag in de Champions League zijn onvrede geuit over de gang van zaken bij zijn club Paris Saint-Germain. Volgens de Braziliaanse aanvaller, die wel scoorde in het 2-1 verloren uitduel met Borussia Dortmund, werd hij de afgelopen weken ten onrechte aan de kant gehouden, waardoor hij onvoldoende wedstrijdritme heeft.

“Het is moeilijk om vier wedstrijden op een rij niet te spelen. Helaas was het niet mijn keuze, maar die van de club. De artsen hebben voor mij een beslissing genomen die ik niet leuk vond”, zei Neymar. “We hebben een hoop discussies gehad. Ik wilde spelen en voelde me goed, maar de club was bang en ik was degene die leed.”

Neymar miste de competitieduels met Nantes, Olympique Lyon en Amiens en de bekerwedstrijd tegen Dijon. Zelf had hij graag in een van die wedstrijden zijn rentree al gemaakt, zodat hij voor het duel met Dortmund al wat minuten zou hebben gespeeld. Trainer Thomas Tuchel oordeelde na afloop, met gevoel voor understatement, dat Neymar “een gebrek aan wedstrijdritme had”.

Cruciaal uitdoelpunt

De Braziliaan scoorde wel het belangrijke uitdoelpunt en zo behouden de Parijzenaars toch nog uitzicht op de kwartfinales. “Dat is toch al iets na een lastig uitduel. We hebben nog een terugwedstrijd voor eigen publiek en dus nog negentig minuten om het recht te zetten.”

De terugwedstrijd van de achtste finales wordt op 11 maart in het Prinsenpark gespeeld. De voorbije drie seizoenen ging PSG er telkens in de achtste finales uit. Voordien waren de kwartfinales vier keer op rij het eindstation.