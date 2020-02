Bijna failliet, maar in Lokeren worden de LED-reclameborden nog even op punt gesteld

Als Lokeren tegen vrijdag geen overnemer heeft, dreigt het faillissement. De club is dringend op zoek naar een nieuwe investeerder en zou geen geld meer hebben om zijn spelers te betalen. Het is nog koffiedik kijken of de komende competitiematch tegen Roeselare zal kunnen doorgaan. Toch kwam er woensdagochtend doodgemoedereerd e

en technieker aanzetten op Daknam... om de LED-reclameborden naast het veld op punt te stellen.