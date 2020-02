Zusjes overleven op oudbakken chips: drugskoppel krijgt twee jaar cel voor zware kinderverwaarlozing

Brugge - Een drugsverslaafd koppel uit Brugge is in de rechtbank schuldig bevonden aan verregaande verwaarlozing van hun twee dochtertjes. De meisjes van tien en elf jaar oud kregen amper te eten en werden nooit gewassen. “Als mama en papa in een roes verkeerden aten we droge cornflakes en oudbakken chips.”

De weerzinwekkende feiten kwamen aan het licht toen de moeder van een vriendinnetje van de slachtoffertjes vorige zomer naar de politie stapte. De vrouw verklaarde hoe D.M. (39) en C.V. (41) tijdens de vakantie dagelijks hun dochtertjes dumpten op het speelplein. “Ondanks de hittegolf kregen ze geen water mee, waren zet niet ingesmeerd met zonnecrème en moesten ze winterlaarzen dragen”, vertelde ze. Nog volgens de vrouw waren de zusjes waren altijd vuil en uitgehongerd.

Het oudste meisje had onverzorgde wratten, luizen en ontstoken tandvlees. Een tandenborstel kregen ze immers niet. Een audiovisueel verhoor van de meisjes bracht nog meer feiten aan het licht. Zo moesten ze naar eigen zeggen het volledige huishouden doen, terwijl hun ouders de godganse dag in de zetel lagen en drugs gebruikten. Al hun kleren waren stuk of te klein en ze kregen hooguit één maaltijd per dag. “Maar als mama en papa in een roes verkeerden was er helemaal geen eten, behalve droge cornflakes of oudbakken chips”, verklaarden ze. Het oudste meisje stond vol blauwe plekken en kreeg naar eigen zeggen slaag van haar vader als ze weigerde te poetsen of durfde te “klikken” over haar thuissituatie.

Apathische houding

Tijdens hun verhoor gaven D.M. en C.V. de feiten grotendeels toe. Op 14 augustus werden ze in de boeien geslagen en sindsdien zaten ze in de cel. De rechter liet in zijn vonnis geen spaander heel van het duo. “Door hun apathische houding en schrijnend gebrek aan opvoedkundige capaciteiten werden de kinderen emotioneel, materieel en fysiek verwaarloosd. De kinderen werden enkel beschouwd als last of hooguit als nuttige poetsvrouwen. Elke kans op een volwaardige en menswaardige opvoeding werd hen ontnomen.”

Maar omdat de ouders nog geen correctionele veroordelingen opliepen legde de rechter hen een voorwaardelijke celstraf op van twee jaar. Dat moet hen toelaten om hun problematiek, in het bijzonder hun drugsverslaving, aan te pakken. Hun dochters werden na hun arrestatie ondergebracht in een internaat. De rechter kende hen een voorlopige schadevergoeding van 1 euro op. Het definitieve bedrag wordt later bepaald.