Bridget Maasland reageert voor het eerst na breuk met André Hazes: “Ben me er niet bewust van dat hij is vreemdgegaan”

De relatie tussen Bridget Maasland en André Hazes is gestrand door alle reacties en zelfs bedreigingen die het koppel de afgelopen vier maanden heeft ontvangen. Dat vertelde Maasland woensdagochtend op Radio 538. Het was de eerste keer dat zij vertelde over de relatiebreuk. Ze benadrukt dat er volgens haar niks aan is van de geruchten dat Hazes op Curaçao erg intiem was met zijn ex Monique Westernberg.

“We kregen bedreigingen via post, via Instagram, je kan het zo gek niet bedenken”, zegt Maasland. “Het was zo’n inbreuk op onze privacy. Mensen die je niet kennen denken iets te mogen zeggen over je of je neer te mogen halen. Ik kan het echt wel in perspectief plaatsen, weet dat het mensen zijn die anoniem achter hun computertje zitten. Maar het gaat soms zó ver.”

Maasland gaat geen aangifte doen van de bedreigingen, laat ze weten. “Maar door al die negativiteit, al die druk en weerstand hebben we niet de kans gekregen om onze eigen liefde te ontplooien. In de eerste maanden leef je op een roze wolk, maar als je weer gaat aarden, kijk je om je heen en maak je de balans op. Soms moet je gewoon besluiten je verlies te nemen en door te gaan.”

Niet vreemdgegaan

Ze zegt dat ze veel liefdesverdriet heeft. Bridget ontkent ook dat André zou zijn vreemdgegaan met zijn ex, Monique Westenberg. “Het is niet gegaan op Curaçao zoals veel media nu suggereren. Ik ben me er niet bewust van dat hij vreemdgegaan is.”

Maasland vindt trouwens alle media-aandacht voor hun relatie vreemd. “Wie zijn wij nou helemaal? Laten we ons in godsnaam met belangrijker dingen gaan bezighouden.”

Het ex-koppel vroeg eerder deze week met klem aan de media om ze vooral met rust te laten om de breuk in stilte te kunnen verwerken. Maandagochtend werd bekendgemaakt dat André en Bridget na drie maanden uit elkaar zijn. Het tweetal liet de afgelopen maanden geen kans onbenut om te melden hoe verliefd zij waren. Zij noemden elkaar voor de camera’s van alle showbizzrubrieken elkaars “grote liefdes” en “soulmates”.