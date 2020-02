Nederlandse analisten zien Belgische spelmaker al bij topclub: “Weinig risico als je hem voor miljoentje of drie koopt”

Het gaat hard voor Mike Trésor Ndayishimiye. De 20-jarige Belg maakt dit seizoen naam en faam bij het verrassende Willem II. In Nederland zien ze de spelmaker al bij een topclub in de Eredivisie.

Het verhaal van Trésor is intussen wel gekend. De geboren Lembekenaar speelde in zijn jeugdjaren bij Anderlecht, maar trok in de zomer van 2018 de grens over voor een avontuur bij NEC. De club uit Nijmegen leende onze landgenoot uit aan Willem II, dat hem binnen enkele maanden zal overnemen voor amper 500.000 euro.

“Mike heeft tot nu toe zijn kwaliteiten laten zien en is daarmee van waarde geweest voor het team. We zijn tevreden over zijn spel en zien tegelijkertijd dat er nog veel rek in hem zit”, zei Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II, eind januari.

In Tilburg ontpopte Trésor zich de voorbije maanden tot een sterkhouder. Hij zit in 21 optredens in alle competities aan acht doelpunten en zes assists. Zo deed hij de netten trillen in een stuntzege tegen Ajax (0-2) en scoorde hij ook in een overwinning tegen nummer twee in de stand AZ Alkmaar (1-3). Het elftal van voormalig Club Brugge-trainer trainer Adrie Koster staat voorlopig knap vijfde in de Eredivisie.

💬 | Hans Kraay jr. denkt in Voetbalpraat dat Ajax, Feyenoord of PSV zich geen buil zullen vallen als ze Mike Trésor Ndayishimiye van Willem II halen.



"Heel weinig risico als je hem voor een miljoentje of drie koopt." pic.twitter.com/TEebABxKoW — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 19, 2020

Toptransfer?

Bij sportzender Fox Sports kregen vier analisten de vraag of Trésor klaar is voor een stap naar een Nederlandse topclub. “Ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat zowel Ajax, Feyenoord als PSV weinig risico nemen als je die jongen voor een miljoentje of twee, drie koopt”, aldus Hans Kraay Junior. “Een jaartje terugsturen naar Willem II? Dat kan, maar ik zou hem meteen meenemen.”

Vervolgens werd er dieper ingegaan op de grootste kwaliteit van onze landgenoot. “Hij is een van de weinige spelers die als je heel kort gedekt wordt zowel met links als met rechts kan wegdraaien, en met de buitenkant van de voet. Ik zeg niet dat hij zo goed is als Van der Vaart of Zidane, maar hij kan voelen waar een verdediger is. Hij is heel behendig en heeft een vies schot. Het enige wat hij meer moet doen, is doelpunten maken als hij op de tien gaat spelen.”

Er wordt door de andere analisten gesteld dat het “misschien nog wat vroeg is” voor een toptransfer, maar ook zij zien wel het potentieel van Trésor. “Op de tien is hij echt goed”, zegt Kraay Junior. “Ja, en wat met AZ bijvoorbeeld?”, pareert Yordi Yamali. “Het gaat nu even wat minder met Willem II. Laten we even kijken hoe het de komende drie, vier weken gaat”, aldus Mark van Rijswijk.