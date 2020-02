KU Leuven-studenten worden gehuldigd voor zege in Australische zonnerace

De KU Leuven en de stad Leuven huldigen op 25 februari de twintig ingenieursstudenten van het Agoria Solar Team van de KU Leuven voor hun overwinning in de Bridgestone World Solar Challenge, het officieuze wereldkampioenschap voor zonnewagens dat in oktober vorig jaar verreden werd.

Hun zelfgebouwde BluePoint-zonnewagen legde verspreid over vijf dagen de 3.020 kilometer van Darwin tot Adelaide af tegen een gemiddelde snelheid van 86,6 kilometer per uur. Het team eindigde in de Challenger Class van de World Solar Challenge met 11 minuten voorsprong op de tweede, het Solar Car Team van de universiteit van Tokai (Japan). De Challenger Class is een competitie voor de meest efficiënte elektrische wagen met één zitje. In deze klasse namen 27 studententeams van over de hele wereld deel.

Op 25 februari worden de studenten samen hun BluePointwagen eerst feestelijk onthaald op de campus van Groep T. Omstreeks 17.30 uur is er een ontvangst voorzien op het rectoraat van de KU Leuven in aanwezigheid van rector Luc Sels, waarna de studenten om 19 uur ook nog verwacht worden op het stadhuis waar ze onder meer door burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) verwelkomd worden.