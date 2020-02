Familie Caroline Flack deelt laatste Instagrambericht van presentatrice voor ze stierf

De familie van Caroline Flack (40) heeft een niet-gepubliceerd Instagrambericht gedeeld dat de Britse presentatrice schreef in de dagen voor haar dood. Nochtans hadden adviseurs afgeraden om dat te doen. Dat schrijft The Daily Mail.

De presentatrice schrijft over de rechtszaak die haar boven het hoofd hing voor de aanval op haar vriend, Lewis Burton. Ze stelt dat er geen sprake was van mishandeling en dat het een ongeval was. In het bericht, dat vandaag door haar moeder Chris werd gedeeld via de lokale krant van de familie in Norwich, legt de voormalige host van Love island uit hoe haar “hele wereld en toekomst werden weggeveegd” in de 24 uur na haar arrestatie.

“Het spijt me zo”

Flack onthult ook dat ze al heel lang “een soort emotionele instorting had” omdat zij en haar familie het “niet meer konden verdragen”.

“Ik kan niet elke dag verborgen doorbrengen en horen dat ik tegen niemand mag spreken”, gaat het bericht verder. “Het spijt me zo voor mijn familie, voor wat ik hen heb aangedaan en voor wat mijn vrienden hebben moeten doorstaan. Ik denk niet over hoe ik mijn carrière terug ga krijgen. Ik denk na over hoe ik mijn leven en mijn gezin terug kan krijgen.”

De 40-jarige was van plan het bericht op sociale media te plaatsen en had het eind januari aan haar moeder laten zien, maar adviseurs waarschuwden haar om het niet met haar miljoenen volgers te delen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be