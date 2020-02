Ajax zit er financieel héél warmpjes in: Nederlandse topclub boekt megawinst

Het gaat Ajax financieel voor de wind, zo blijkt ook uit de halfjaarcijfers die de club woensdag openbaar maakte.

Over de eerste zes maanden van het boekjaar 2019-2020 maakte Ajax een nettowinst van 53 miljoen euro. Dat is 32,7 miljoen euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De transfer van Matthijs de Ligt is de belangrijkste redenen voor de enorme winst. De 20-jarige verdediger werd voor 75 miljoen euro verkocht aan Juventus.

De netto-omzet van de koploper in de Eredivisie - die donderdag in de Europa League tegen Getafe speelt - bedraagt 110,4 miljoen euro, een toename van 6,2 miljoen. Ajax meldt dat de omzetstijging vooral komt door merchandise, televisie-inkomsten, het winnen van de Johan Cruijff Schaal en een stijging van het aantal seizoenkaarten en skybox-plaatsen.

Foto: Photo News

Gigantisch eigen vermogen

Ajax heeft nu een eigen vermogen van 261,7 miljoen euro. De bedrijfslasten stegen met 16,4 miljoen gestegen naar 93,1 miljoen. Dit komt vooral door het opschroeven van een aantal salarissen en het aantrekken van een aantal dure spelers.

Door de transfers van De Ligt en Kasper Dolberg (naar OGC Nice) heeft Ajax een positief saldo vergoedingssommen van 54 miljoen euro. De transfer van Hakim Ziyech is nog niet meegerekend. De Ajacied verkast komende zomer voor een slordige 44 miljoen euro naar Chelsea.