Is het graf van Romulus gevonden? “Hoe dan ook is dit een unieke vondst uit oudste en mysterieuze periode van Romeinse Rijk”

Jaarlijks kuieren meer dan 7,5 miljoen Rome-bezoekers over het Forum Romanum, maar nu pas beseffen ze wat al twee millennia onder hun voeten verborgen ligt. Aan de trap van het oude senaatsgebouw hebben archeologen een ondergrondse kamer blootgelegd met een sarcofaag en altaar in. “Een bijzondere ontdekking”, zegt directeur Alfonsina Russo. Want die begraafplaats zou onlosmakelijk verbonden zijn met Romulus, de mythische stichter van Rome.