Mignolet en Clement op druk bijgewoonde persconferentie Club Brugge: “Verademing om nog eens in Europa te spelen”

Er was heel wat interesse van de meegereisde Engelse pers voor de babbel van Simon Mignolet. Als ex-doelman van aartsrivaal Liverpool is het treffen een speciaal gegeven voor de Limburger. In 2016 trof hij Manchester United al eens met zijn ex-ploeg in de Europa League. “Maar dit is niet Mignolet tegen Manchester”, relativeerde hij.

“Het is leuk om nog eens tegen een Engelse tegenstander te keepen, maar dat geldt voor de ganse groep. Voor ons is dit een mooie uitdaging. Onze jongens kijken ernaar uit, want Manchester United zal zich niet volledig ingraven en instellen op ons. Daarom is het een verademing om nog een wedstrijd te spelen in Europa. Het wordt gewoon een compleet ander match dan dat we in België gewoon zijn. Dit is ook een totaal ander gegeven dan de Champions League. Toen moesten we telkens proberen punten sprokkelen, nu moeten we de klus klaren in twee wedstrijden.”

Over de kwalificatiekansen bleef Mignolet op de vlakte. “Of ze ons kunnen onderschatten? Geen idee. We weten niet met welke ploeg ze op het veld zullen staan. Ze kunnen kiezen uit 25 à 30 sterke spelers. Maar alleszins zal er een héél sterk elftal aan de aftrap staan. Zijn zijn favoriet, maar wij hebben getoond tegen Real Madrid, PSG en Galatasaray dat we ons kunnen meten met zo’n namen. Het is belangrijk dat we een goede heenmatch spelen om dan een finale op Old Trafford af te werken. We gaan dat doen vanuit een goede organisatie, maar toch met de wil om te scoren. Ondanks dat United vaak met verschillende namen speelt, is hun wedstrijdplan meestal wel vergelijkbaar. We hebben ze goed geanalyseerd en weten hoe ze spelen. Laatst gingen ze nog 0-2 winnen op Chelsea: dan ben je gewoon in goede doen.”

Foto: Photo News

Ten slotte wou een Engelsman nog weten of Mignolet nog geen spijt had dat hij vertrok uit de Premier League. Liverpool is nu al zeker van een eerste titel sinds 1990. Ze wonnen ook het WK voor clubs. “Ik heb totaal geen spijt dat ik vertrokken ben”, klonk het droogjes. “Op voorhand wist ik al dat Liverpool een super seizoen zou spelen met de kern die er is. Maar ik ben op een leeftijd gekomen dat ik elke week in doel wil staan, en die kans kreeg ik in Brugge.”

Clement: “Kans op kwalificatie is heel klein”

Opvallend: hoe strijdvaardig en ambitieus Philippe Clement enkele maanden geleden richting Real Madrid en PSG trok, hoe voorzichtig hoe zich woensdagmiddag opstelde. Hij acht de kans miniem dat Club Brugge zich kwalificeert voor de 1/8ste finale van de Europa League.

“De kans op de kwalificatie is gewoon heel klein: werkelijk alles moet meezitten. En de spelers moeten twee wedstrijden top zijn en boven hun limieten uitstijgen. Anders lukt het niet”, stelde hij. “Je moet realistisch blijven. In een normale wereld heb je geen kans. Hun budget is tien of twintig keer groter dan het onze.”

Maar dat statuut van topfavoriet kan misschien wel bevrijdende werken voor zijn ploeg. Club kan nog eens aanvallen zonder dat het een muur moet slopen. Dat was de laatste tijd in België wel vaker het geval. “Daar kijken onze jongens naar uit”, gaf Clement toe. “Dit zijn twee matchen waar we werkelijk niets te verliezen hebben. Tijdens de rest van het seizoen zijn we altijd favoriet.”

Foto: BELGA

Wie morgen speelt bij Club valt moeilijk in te schatten. Diatta (overbelasting aan de adductoren) is er niet bij. Maar ook andere kampen met kwaaltjes. Clement selecteerde daarom 23 namen. “Voor enkele jongens is het kantje boord. Morgen moeten we knopen doorhakken”, klonk het zonder namen te noemen. Hij kijkt ook naar het programma voor de komende weken: Club speelt vier keer op acht dagen tijd. “Daarom ga ik moeten roteren. Het is mijn taak om de best mogelijk ploeg op het veld te krijgen, dus ik kan niet anders.” Mogelijk volgt er daarom jong geweld in de basis. Clement verwees naar het voorbeeld van De Ketelaere. “Tegen PSG moesten we Vormer missen, maar dat betekende de start van Charles voor de rest van het seizoen. Misschien volgt er donderdagavond nog zo’n ontdekking.”

Dat Manchester United een kwakkelseizoen afwerkt, interesseert Clement niet. Hij haalde de feiten erbij. “Ze kennen een moeilijk seizoen en staan niet waar ze moeten staan. Toch won die ploeg op Manchester City en op Chelsea. In de Premier League is het de enige ploeg die punten kon pakken tegen Liverpool. Volgens mij kan je dan moeilijk stellen dat United niet presteert. Ze hebben heel veel kwaliteit. Anderzijds ben ik heel blij dat er veel verwacht wordt van Club Brugge. Toen ik in het begin van het seizoen zei dat we punten wilden tegen Real of PSG, stelden mensen zich vragen. Mijn ploeg heeft bewezen dat ze dat kunnen, dus dat willen we nu verder bevestigen in deze matchen. Europees hebben we al een mirakel verricht met ons puntje op Real Madrid, maar om Man United uit te schakelen hebben we een nieuw mirakel nodig.”