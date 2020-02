Politieman staat in juni terecht voor moordpoging op bejaarde buurvrouw

Voor het Antwerpse hof van beroep is woensdag de zaak van Tim D.H. (40) uit Kontich ingeleid. De politieman vecht zijn veroordeling tot twaalf jaar cel aan voor de moordpoging op zijn 85-jarige buurvrouw, die in een rusthuis in Rumst verblijft. Er werd met alle partijen overeengekomen om de zaak op 24 juni te behandelen.

De 85-jarige Betty H. had op 12 mei 2017 de verpleging van het rusthuis verwittigd dat het water in haar glas er troebel uitzag en vreemd rook. Ze had dat sinds de kerst van 2016 al vaker voorgehad en telkens na een bezoek van Tim D.H. Ze had ook eens een praline van hem gekregen, waarna ze had moeten braken. De verpleging verwittigde de politie en die nam het water en een praline in beslag. Het water bleek na analyse white spirit te bevatten en in de praline werd rattengif aangetroffen.

Tim D.H. ontkende dat hij het slachtoffer had proberen vergiftigen. Zijn advocaat voerde aan dat het onderzoek op een gekleurde manier gevoerd werd. De speurders hanteerden de tunnelvisie dat hij het gedaan had, maar dat kon volgens zijn advocaat nergens zwart op wit worden aangetoond.

De correctionele rechtbank vond de schuld van de politieman vorig jaar bewezen. Het flesje water werd verdeeld op zijn werkplek. In zijn agenda werd een briefje gevonden met het woord ‘strychnine’, wat in rattengif zit, en hij had op zijn computer ook een artikel gelezen over “intoxicatie door huishoudproducten”.

Tim D.H. werd volgens de rechtbank gedreven door een “nietsontziende geldhonger”. Hij had samen met zijn vader eerst een vals testament opgesteld, waardoor hij de enige erfgenaam van het slachtoffer werd. Hij had haar eerder ook al aanzienlijke geldbedragen ontfutseld. Zijn vader kreeg een jaar cel voor schriftvervalsing.