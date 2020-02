Brussels Airport verwacht 650.000 passagiers tijdens krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie zullen op 10 dagen tijd - van vrijdag 21 februari tot en met zondag 1 maart - haast 650.000 passagiers Brussels Airport aandoen. De eerste vrijdag is net als vorig jaar de drukste dag met 74.000 passagiers, waarvan 40.000 op uitgaande vluchten. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2019, aldus de luchthavenuitbater in een persbericht.

Net als op andere dagen van het jaar zijn tijdens de krokusvakantie de korteafstandvluchten in de meerderheid: Madrid, Barcelona, Rome, Lissabon en Genève vormen de top 5. Bij de verder gelegen bestemmingen staat Dubai op kop (7de plaats algemeen), op afstand gevolgd door Moskou, Doha en New York.

Omdat tijdens schoolvakanties veel gezinnen op reis gaan, voorziet Brussels Airport bij de security check opnieuw een speciale rij voor gezinnen. De ‘Family Lane’ is vanaf woensdag 19 februari open en is versierd in het thema carnaval. Er worden maskers en kleurpotloden aan de kinderen uitgedeeld.

Op jaarbasis verwelkomt de nationale luchthaven 26,4 miljoen passagiers.