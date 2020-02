Pech voor Alexis Saelemaekers: Milan-nieuwkomer ligt in de lappenmand

Nog geen drie weken na zijn transfer van Anderlecht naar AC Milan ligt Alexis Saelemakers al in de lappenmand. De 20-jarige flankspeler kampt met een enkelblessure.

Volgens zijn Italiaanse club zal Saelemaekers donderdag enkele testen ondergaan om te bekijken hoe erg de blessure is. Voorlopig is het dus afwachten om zijn afwezigheidsperiode te bepalen.

Onze landgenoot speelde tot nu twee keer mee bij de Rossoneri. Hij viel 13 minuten in tijdens de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona en kreeg 10 minuten speeltijd van coach Stefano Piolo in de bekerwedstrijd tegen Juventus.

Naast Saelemaekers is ook Simon Kjaer geblesseerd, terwijl Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio en gewezen Anderlecht-speler Lucas Biglia apart trainen in Milaan. Zaterdag wacht een uitwedstrijd bij Fiorentina voor de nummer acht uit de Serie A.