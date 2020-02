Nu ook corona in Iran: twee besmettingen vastgesteld

Een treinstation wordt ontsmet in China. (themabeeld) Foto: Photo News

Twee mensen hebben woensdag positief getest op het coronavirus in Qom, 150 kilometer ten zuiden van de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat meldt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring aan staatsagentschap Irna. Het gaat om de eerste twee besmettingen in het land.

Nadat het ministerie meldingen had kregen over vermoedelijke besmettingen van het coronavirus in Qom, werden teams gestuurd naar de stad om de verdachte gevallen te isoleren en te testen. Uit de eerste testresultaten blijkt woensdag dat twee personen het virus hebben.

Volgens de Iraanse autoriteiten zijn er nog aanvullende tests nodig. De resultaten daarvan worden “zo spoedig mogelijk” bekendgemaakt, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Lijnvaart gehalveerd

De verlenging van de Chinese nieuwjaarsvakantie na de uitbraak van het coronavirus heeft ook een enorme impact op vrachtvervoer in het Verre Oosten. De Franse databank Alphaliner telde na dat er de voorbije vier weken om die reden maar liefst 33 afvaarten van containerschepen uit China naar Noord-Europa werden afgelast. De komende vier weken worden nog eens 17 afvaarten overgeslagen.

Alle allianties doen volgens Flows mee met de capaciteitsbeperking. De meest drastische knip is er in de door COSCO Shipping Lines geëxploiteerde derde loop van de Ocean Alliance, die Zeebrugge aandoet. In totaal verliest de kusthaven al zeven aanlopen van containerreuzen. Voor Antwerp Gateway zijn de gevolgen van de capaciteitsreductie bij Ocean Alliance volgens Flows minder erg.