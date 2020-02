Arbeider zwaargewond aan benen nadat hij 1.500 kilo ijzerplaten op zich krijgt

Koekelare - Een arbeider is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval in metaalconstructiebedrijf Koddaert in de Ambachtenstraat in Koekelare. Daar worden onder andere buizen gemaakt. Het ongeval gebeurde even voor 14 uur.

De arbeider, een man uit Houthulst die niet zelf in het bedrijf werkt, stond ter hoogte van een liftbrug die een pak fijne ijzeren platen zou heffen om zo op te laden. Bij het heffen ging het echter verkeerd. De pak platen van één vierkante meter groot, helde over en kwam op de benen van de arbeider terecht. Die raakte gekneld met beide benen.

Zijn collega’s verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. Vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge vloog de mughelikopter over. De brandweer was snel ter plaatse maar kreeg de opdracht om de arbeider nog niet te bevrijden vooraleer de mugarts ter plaatse was. Het gevaar bestond immers dat eenmaal de man bevrijd zou zijn de druk door inwendige verwondingen kon toenemen en dit fataal kon zijn.

Zodra de man pijnstilling kreeg toegediend, werd hij door de brandweer met behulp van luchtkussens bevrijd. Hij raakte zwaargewond aan de benen, enkels en knieën maar mocht gezien het gewicht van de platen nog van geluk spreken. Hij werd zwaargewond, maar stabiel en bij bewustzijn met de helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis.

De politie kwam eveneens ter plaatse om de omstandigheden van het arbeidsongeval te onderzoeken.

Foto: JHM