Vrouw speelt viool tijdens hersenoperatie

Een violiste heeft de chirurgen geholpen door haar instrument te bespelen tijdens de operatie waarbij een tumor uit de hersenen moest verwijderd worden. Dat heeft het ziekenhuis van King’s College in Londen woensdag bekendgemaakt.

De chirurgen hadden een techniek uitgewerkt waarmee ze konden nagaan welke zones van de hersenen actief zijn tijdens manipulaties met de hand. Zodoende konden ze ook vermijden van die zenuwen te raken die gemoeid zijn bij de handbewegingen.

Dagmar Turner, een violiste van 53 jaar en lid van het Symfonisch Orkest van het eiland Wight werd in 2013 gediagnosticeerd met een traaggroeiende tumor. Ze had gevraagd om die te verwijderen. De operatie is vorige maand gebeurd en ze is goed verlopen.

De muzikante werd gewekt tijdens de operatie om vervolgens haar instrument te bespelen. Zo konden bepaalde cellen in de voorste rechter hersenlob gevrijwaard worden, een zone die vlak naast de geopereerde zone ligt, waarmee de controle over de linkerhand wordt uitgeoefend en die ook essentieel is voor het bespelen van het instrument.

“Mijn hart brak bij de gedachte dat ik nooit meer zou kunnen vioolspelen”, zei de muzikante, die de chirurgen zeer dankbaar is. De artsen dachten zelfs na over welke houding de muzikante het best aannam, wanneer ze op de operatietafel zou musiceren.

“We voeren zo’n 400 resecties (verwijderingen van tumoren) uit per jaar, en daarbij worden wel vaker patiënten wakker gemaakt om taaltesten af te leggen”, legt dr. Keyoumars Ashkan uit, “maar dit was wel de eerste keer dat we iemand hebben laten viool spelen tijdens de operatie.”

Volgens de arts is 90 procent van de tumor weggenomen, waaronder ook alle zones die verdacht werden van kwaadaardigheid. Hierdoor zal de linkshandige violiste haar hand kunnen blijven gebruiken om het instrument te bespelen. “Dankzij deze artsen zal ik binnenkort weer kunnen meespelen in het orkest”, aldus de patiënte. Ze mocht al drie dagen na de operatie het ziekenhuis verlaten.