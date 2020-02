Vijf jaar cel voor man die tien kinderen erkende om moeders aan verblijfsrecht te helpen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ferdinand D.L. (42) uit Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel voor schriftvervalsing. De man erkende tien kinderen bij evenveel vrouwen, terwijl uit DNA-onderzoek bleek dat hij niet hun biologische vader is. De kinderen werden gebruikt om de moeders aan een verblijfsrecht te helpen. Zij kregen achttien maanden cel met uitstel. De erkenningen zullen ongedaan worden gemaakt.

Ferdinand D.L. is van Angolese origine, maar heeft de Belgische nationaliteit. Tussen 2004 en 2015 erkende hij tien kinderen bij tien verschillende vrouwen, die dankzij hun ‘Belgisch kind’ een verblijfsrecht bekwamen. De man ontkende dat er sprake was van fraude, ook al zat er tussen sommige geboortes maar enkele maanden.

Hij beweerde dat hij met alle vrouwen een korte relatie had gehad, of een one-night-stand, waaruit dan een kind was voortgekomen dat hij zonder meer erkend had. “Als een vrouw in mijn cultuur zegt dat ik de vader ben, dan is dat zo. Ik dacht echt dat al die kinderen van mij waren”, verklaarde Ferdinand D.L. Volgens zijn advocate was het ook altijd zijn bedoeling geweest om de vaderrol op te nemen.

De rechtbank geloofde daar geen woord van. De veertiger had de zwangerschappen niet mee opgevolgd en was slechts zelden aanwezig geweest bij de bevallingen. Hij had nooit omgekeken naar de kinderen en had zelden of nooit alimentatie betaald. De beklaagde wist zelfs niet hoe de kinderen heten.

De vrouwen hadden van hem ook niet verwacht dat hij de vaderrol zou opnemen, want de meesten hadden een relatie. Het kwam voor hen alleen beter uit dat de beklaagde hun baby erkende in plaats van hun partner, omdat die niet de Belgische nationaliteit had.

“Het is bijzonder verregaand om een kind te gebruiken om een verblijfsrecht in België te kunnen bemachtigen dat men anders niet had kunnen verkrijgen. Dit verblijfsrecht gaf de vrouwen ook toegang tot OCMW-uitkeringen, kindergeld en andere voordelen. De feiten getuigen van een verregaande normvervaging”, klonk het in het vonnis.

De rechtbank beval de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenningen door Ferdinand D.L. ongedaan te maken en om de kinderen de achternaam van hun moeder te geven.