En dan vind je de job van je leven: 15.000 euro om twee maanden in bed te liggen voor de ruimtevaart

Het Europese Ruimtevaartbureau (ESA) is op zoek naar vrijwilligers die twee maanden in bed willen liggen in functie van de wetenschap. Het wil de effecten van ruimtevaart op het menselijke lichaam onderzoeken. Wie zich geroepen voelt, kan zo 15.000 euro verdienen.

ESA is op zoek naar 48 vrijwilligers, een mix van mannen en vrouwen, om deel te nemen aan het onderzoek dat zal plaatsvinden in Slovenië en Frankrijk. Gedurende de studie zullen de deelnemers 60 dagen in bed moeten liggen. “Dat klinkt misschien leuk, maar het is wel degelijk een serieuze opoffering”, zegt betrokken wetenschapper Jennifer Ngo-Anhgen. “Deelnemers kunnen wel televisie kijken of spelletjes spelen, maar we nemen ook continue tests af en stellen de deelnemers ook dagelijks veel vragen.”

Het onderzoek kadert in een studie naar de effecten van langdurige ruimtevaartmissies op het menselijke lichaam. Bij gewichtloosheid, in de ruimte, verliezen de astronauten veel spier- en botdichtheid, hun ogen veranderen, vloeistoffen verschuiven in de hersenen, … “Het vinden van manieren om gezond te blijven is erg belangrijk. Het uiteindelijke doel van deze testen is de ongewenste effecten van het leven in de ruimte minimaal te maken”, zegt de Antwerpse ESA-wetenschapper Angelique Van Ombergen. “We hebben bij ESA een lange geschiedenis in het uitvoeren van onderzoeken naar bedrust en deze studie zal al onze kennis inzetten voor het afstemmen en uitwerken van de beste technieken.”

Vrouwen of mannen die zich geroepen voelen deel te nemen aan het onderzoek, krijgen 12.500 Britse pond, omgerekend zo’n 15.000 euro.