Joachim Coens (CD&V) noemt veto’s tegen N-VA “gevaarlijk”

CD&V-voorzitter Joachim Coens blijft voorstander van een regering met een meerderheid aan elke kant van de taalgrens en dus met PS en N-VA. Dat zei hij woensdagnamiddag na zijn audiëntie bij koning Filip. Volgens Coens is het veto van PS en Ecolo tegen de N-VA “gevaarlijk”. Coens zegt dat het vertrouwen in de PS een deuk heeft gekregen.

De politieke situatie zit muurvast nadat PS vorige week de deur dicht deed voor een regering met N-VA, nodig voor een meerderheid aan Vlaamse kant. Dat leidde tot het einde van de missie van CD&V’er Koen Geens, die achteraf sprak van een “ezelsstamp” door de PS.

CD&V-voorzitter Coens zegt dat de persoon die de koning nu aan zet zal brengen moet uitmaken wat nog verder mogelijk is. Zelf blijft CD&V voorstander van een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens en dus met N-VA. “Dat blijft voor ons een belangrijke voorwaarde”, zei Coens.

Zij die een regering met een meerderheid aan Vlaamse kant onmogelijk maken zijn “gevaarlijk bezig”, zegt Coens, waarmee hij doelt op Ecolo -die niet met N-VA aan tafel wil- en de PS, die geen akkoord met de N-VA mogelijk acht.

Coens spreekt tegen dat zijn partij niet tot een compromis bereid is. “Ook in een regering met Vlaamse meerderheid zijn er compromissen nodig”, aldus de CD&V-voorzitter.

Het vertrouwen tussen CD&V en PS is geschonden, geeft Coens toe. Op de vraag of hij een geste van de PS verwacht, zegt Geens dat “dit een goeie piste zou kunnen zijn”. Coens verwees onder meer naar de ethische dossiers - zoals de versoepeling van de abortuswetgeving waarvoor in de Kamer een meerderheid is - die bij CD&V heel gevoelig liggen.

Om 16 uur is Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten op het paleis aangekomen, als laatste van de tien partijvoorzitters die de koning zou raadplegen. Zij kwam met de wagen en gaf geen commentaar aan de paleispoort. Wellicht later woensdag stelt de koning een nieuwe opdrachthouder aan.

