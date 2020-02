Gele kaarten na ongenoegen over racisme kunnen voortaan geschrapt worden

Een gele kaart die aan een voetballer in 1A of 1B gegeven wordt, omdat die zich boos maakte op racistische uitlatingen, kan vanaf 1 maart kwijtgescholden worden. De Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft die nieuwe regel vorige week goedgekeurd.

Even terug naar begin november. In de competitiewedstrijd tussen KV Mechelen en Charleroi (2-2) moest Marco Ilaimaharitra racistische opmerkingen van een Mechelse fan slikken. De supporter zou ook een Hitlergroet hebben gebracht. De Franse voetballer met roots in Madagaskar kaartte het racisme aan bij de assistent-scheidsrechter, maar kreeg op de koop toe een gele kaart wegens protest van ref Lardot. Ilaimaharitra was daardoor geschorst op de volgende speeldag en droop na de match in tranen af. De rechtbank veroordeelde de supporter in kwestie intussen tot een werkstraf van 65 uur en drie jaar stadionverbod.

Vanaf 1 maart kan het Professional Refereeing Department van de KBVB beslissen om zo’n gele kaart, voortvloeiend uit een reactie op verbaal of non-verbaal racisme, te schrappen. Dat moet gebeuren de eerste werkdag volgend op de wedstrijd en na consultatie van de scheidsrechter in kwestie. De kwijtschelding kan alleen als er unanimiteit heerst. Tegen zo’n beslissing is geen verhaal mogelijk.