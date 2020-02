CD&V en Open VLD botsen over euthanasie: “Much ado about nothing”

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement kwam het woensdag tot een discussie tussen minister Wouter Beke (CD&V) en parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) over euthanasie. De liberaal noemde de interpretatie die CD&V geeft aan de euthanasiewet ‘absurd’.

De Standaard meldde vorige week dat verschillende katholieke ziekenhuizen de uitvoering van euthanasie proberen af te remmen. Hun patiënten moeten eerst verplicht een palliatieve procedure doorlopen. Dat palliatieve zorgproces kan behoorlijk lang duren, waardoor het soms gebeurt dat een patiënt een natuurlijke dood sterft voor hij euthanasie kan krijgen. Volgens experten is het verplicht maken van een palliatief proces bij iemand die euthanasie vraagt onwettig.

Welzijnsminister Wouter Beke haalde er woensdag het verslag bij van de bespreking van de federale wet uit 2002. “Daarin staat dat de voorzitter van de parlementscommissie besluit dat instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling”, aldus Beke. “Ik denk dat de wet en de interpretatie ervan bijzonder duidelijk is. Als die wet moet gewijzigd worden, is het aan het parlement om daarover te oordelen, maar dat is niet dit parlement.”

Daarnaast noemde Beke het debat ‘much ado about nothing’. “Er wordt hier de indruk gewekt dat katholieke ziekenhuizen zouden weigeren de wens van de patiënten uit te voeren. Toon mij dan deze gevallen, zeg mij wie dat is.”

Absurd

De Gucht vond de uiteenzetting van de minister absurd. “De interpretatie dat katholieke ziekenhuizen zouden mogen weigeren om euthanasie toe te passen, een interpretatie die CD&V al meerdere keren naar voren heeft gehaald, is niet juist”, zei hij. “Wat er in de realiteit gebeurt, is dat men palliatieve sedatie als alternatief gebruikt, maar daarbij is geen tweede arts aanwezig, er is geen systeem om aan dat aan te geven.”

De liberaal wees erop dat patiënten in de meeste gevallen ook niet kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze worden gevoerd. “Een arts kan weigeren euthanasie uit te voeren, een ziekenhuis niet. U zou er als minister over moeten waken dat een patiënt zijn recht kan uitoefenen.”

N-VA interpreteert de wet op dezelfde manier als Open VLD. “Zelfbeschikking is zeker belangrijk en de vraag naar euthanasie is een recht”, zei Elke Sleurs. “Onze regelgeving is daar ook heel duidelijk in, dat staat niet ter discussie.”