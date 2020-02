De inwoners van Zichem ontvingen de afgelopen dagen een heel aparte brief. Daarin werd opgeroepen hun urine te controleren ‘omdat in de Demer afwijkende waarden werden vastgesteld’. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een carnavalsgrap.

De urinestaal is nodig “om de mogelijke gevolgen voor de bevolking in kaart te brengen en desgewenst verdere actie te kunnen ondernemen. In de brief zit ook testmateriaal.

‘Minstens 1 persoon ...