Primeur: vrouw baart baby na kankerbehandeling dankzij nieuwe techniek

Foto: An Nelissen

Een Franse vrouw van 34 jaar die aanvankelijk niet zwanger raakte na een behandeling voor borstkanker, heeft nu toch een kind kunnen baren dankzij een nieuwe techniek waarbij onrijpe eicellen worden ingevroren.

“Dit is een stap voorwaarts in de wetenschap rond bevruchting”, zegt Michaël Grynberg, directeur van de dienst neonatologie van het ziekenhuis Antoine Béclère in Clamart (departement Hauts-de-Seine). Vrouwen beneden de 40 jaar die een behandeling ondergaan die invloed heeft op hun vruchtbaarheid, zoals chemotherapie, kunnen voortaan eicellen laten invriezen om hun kansen op een zwangerschap na de behandeling veilig te stellen.

Met de nieuwe techniek worden geen rijpe, maar nog onrijpe eicellen ingevroren die vervolgens op een speciale manier worden behandeld en rijp worden gemaakt. De precieze procedure werd woensdag gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Oncology.

Na het invriezen van de eicellen een aantal jaren geleden kreeg de patiënte de klassieke behandeling met chemotherapie. Na vijf jaar zonder herval werd ze genezen verklaard, maar ze kon niet zwanger worden als gevolg van de behandeling. De vroeger ingevroren cellen werden dan in vitro geïnsemineerd en dat leidde in juli 2019 tot de geboorte van een perfect gezonde babyjongen, Jules.

In het ziekenhuis in Clamart worden momenteel twee andere vrouwen behandeld die dankzij dezelfde techniek zwanger zijn geworden.

Bij borstkanker wordt 40 procent van de vrouwen van 40 jaar onvruchtbaar na de behandeling. Bij de 30-jarigen is dat 15 tot 20 procent.