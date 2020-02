Koning stelt liberaal duo Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) aan om politieke crisis te ontmijnen

Na drie dagen van consultaties met de partijvoorzitters zijn het duo Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) woensdagavond op het paleis aangekomen. Zij moeten de impasse in de regeringsformatie oplossen die ontstond nadat Koen Geens (CD&V) vorige week vrijdag de handdoek in de ring gooide als koninklijk opdrachthouder.

De kans was groot dat de opdracht-die-niemand-wil naar liberale hoek zou gaan. Dat niet Alexander De Croo maar wel Kamervoorzitter Patrick Dewael en senaatsvoorzitter Sabine Laruelle, trouwens de allereerste vrouw in deze positie, nu aan zet zijn, komt enigszins als een verrassing. De Koning heeft nu ook dit duo gevraagd de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering. Ze zullen ten laatste op 9 maart verslag uitbrengen aan de Koning.

De opdracht voor de opvolgers van Geens is niet eenvoudig. De afgelopen dagen werd meer dan eens duidelijk dat de spanning te snijden valt tussen de verschillende actoren in de federale formatie. Bart De Wever (N-VA) riep zijn collega’s op een “Vlaams front te vormen”, maar die “oorlogstaal” viel niet bij iedereen in goede aarde.

