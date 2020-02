Boris Johnson wil voorrang geven aan arbeidsmigranten met diploma, en botst meteen op problemen

Boris Johnson houdt zijn Brexit-belofte en kondigde aan dat het Verenigd Koninkrijk vanaf volgend jaar een puntensysteem invoert voor arbeidsmigranten. Eigenlijk komt het erop neer dat het voor hooggeschoolden veel gemakkelijker zal zijn om een visum te krijgen. Maar zo dreigt een tekort aan werkkrachten voor jobs waar weinig scholing voor nodig is.

Wie weleens door Engeland rijdt, kan er niet omheen. In cafés, hotels en grootwarenhuizen zal je nauwelijks een autochtone werknemer tegen het lijf lopen. In ziekenhuizen, op grote bouwwerven en in de ...