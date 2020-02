Ole Gunnar Solskjaer gaat roteren tegen Club Brugge: “Zeven matchen op 21 dagen, ik ga mijn ganse ploeg nodig hebben”

Manchester United gaat donderdag op bezoek bij Club Brugge. De Engelse grootmacht geldt als favoriet, maar mist wel sterkhouders als Paul Pogba en Marcus Rashford. Bovendien gaat Solskjaer roteren. “Er is geen ander keuze.”

LEES OOK. Mignolet en Clement op druk bijgewoonde persconferentie Club Brugge: “Verademing om nog eens in Europa te spelen”

Hoe serieus neemt Manchester United de Europa League? Voor Club Brugge is het de vraag van één miljoen. Coach Solskjaer maakte er geen geheim van: hij brengt morgen een onuitgegeven elftal aan de aftrap. Zo blijft doelman De Gea mogelijk aan de kant. “We moeten roteren, er is geen andere keuze. Op 21 dagen tijd moeten we zeven wedstrijden afwerken, dus ik zal mijn ganse team nodig hebben”, sprak de Noor. Hij vindt het alleszins niet ideaal dat zijn team alweer moet spelen nadat Man United maandag nog op Chelsea aan de bak moest. “Maar ik hoop dat we veel wedstrijden blijven hebben: daarom willen we doorgaan. Beter te veel matchen dan te weinig. We hebben een grote kern, dus ik kan iedereen gebruiken. We hebben enkele jonge gasten meegenomen naar België en hun enthousiasme is aanstekelijk. Ze staan niet stil bij al die drukte: ze recupereren goed en hebben er altijd veel zin in.”

Andreas Pereira: “Ik kijk ernaar uit”

Na tientallen matchen in de Premier League en La Liga speelt Andreas Pereira (24), een geboren Limburger, zijn eerste profmatch op Belgische grond. Pereira trok op zijn 16de van PSV naar Manchester United en verzamelde dit seizoen al 23 matchen in de Premier League. “Ik ben heel blij dat ik hier kan spelen”, sprak hij. “Het wordt leuk om voor mijn vrienden te spelen, dus ik kijk ernaar uit. Ik kan niet wachten tot de match van morgen.” De Belgische Braziliaan - hij speelde al één oefenmatch met de Seleçao - weet dat Club het prima deed tegen Real en PSG in de Champions League. “Daarom moeten we nederig blijven. Ze hebben een heel goed team en Brugge staat eerste in de Belgische competitie. Voorin heeft Club enkele goede spitsen die het verschil kunnen maken. Maar wij hebben ons goed voorbereid op hen.”