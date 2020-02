Antwerpse kleermaker overvallen in Zuid-Afrikaans resort: “Ik dacht dat ik dood zou gaan”

De Antwerpse kleermaker Tommaso Bordoni (29) en zijn vriendin Linsey de Waele (25) zijn tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika het slachtoffer geworden van een drieste overval. De overvallers drongen op valentijn binnen in hun toeristenresort. Het koppel is getraumatiseerd, maar ze kunnen pas vrijdag terug naar België reizen. “Ik heb last van paniekaanvallen. We willen hier zo snel mogelijk weg”, zegt Tommaso vanuit Zuid-Afrika. “De vele steunberichtjes doen wel deugd.”